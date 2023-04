Historiquement significatif à plus d’un titre, le « portrait d’Omai » de Joshua Reynolds, a été racheté à un collectionneur privé par la National Portrait Gallery, qui a du s’allier avec le musée Getty pour réunir la somme de 50 millions de livres sterling.

« Omai » était ce jeune Polynésien embarqué et ramené à la cour d’Angleterre en 177’ par James Cook après son second voyage à Tahiti. En 1776, le peintre Joshua Reynolds – dont on fête le tricentenaire cette année – réalise son portrait, grandeur nature, dans un costume qui n’a rien de polynésien mais qui reflète le début du goût européen pour l’orientalisme. C’est le premier grand portrait d’un sujet non blanc.

Le tableau a toujours été aux mains de collectionneurs privés. C’est un homme d’affaires et éleveur de pur-sangs irlandais, John Magnier, qui le détenait depuis 2001. Sa décision de le mettre en vente signifiait le risque de voir le tableau acquis par un autre acheteur privé, et peut-être de ne jamais être vu par le grand public. La National Portrait Gallery s’est alors lancée dans un effort de dernière minute pour trouver 50 millions de livres. Ce mardi, le musée londonien a annoncé un « partenariat innovant » avec le J. Paul Getty Museum de Los Angeles, ainsi que la participation de plusieurs fonds artistiques et de membres du public, permettant l’acquisition du tableau, la plus importante jamais réalisée par la NPG.

C’est « non seulement l’un des plus grands chefs d’œuvre de l’art britannique, mais aussi la manifestation la plus tangible et visuellement fascinante des premières rencontres des Européens avec les peuples des îles du Pacifique, » a déclaré le directeur du musée Getty, Timothy Potts. Pour le sculpteur Anthony Gormley, « c’est peut-être la première fois que l’Establishment anglais a représenté un membre d’une société tribale avec dignité et respect. »

Les deux musées vont donc se partager le tableau. Il sera d’abord visible à Londres, à partir du mois de juin, lorsque la National Portrait Gallery rouvrira ses portes après trois ans de rénovation. Le portrait est rebaptisé « portrait de Mai », reflétant le nom réel du jeune homme. Il sera exposé dans plusieurs musées du Royaume-Uni puis, à partir de 2026, au musée Getty jusqu’aux Jeux olympiques de 2028 qui se tiendront à Los Angeles.