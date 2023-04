Un axe Singapour-Nouméa-Papeete pour les chambres de commerce

Les chambres de commerce de Papeete et Nouméa et la chambre de commerce française de Singapour vont coopérer pour intensifier les échanges économiques.

Pendant que la Polynésie s’inquiète des ambitions de la Chine, c’est vers Singapour que se tournent les entrepreneurs des collectivités françaises du Pacifique sud pour renforcer l’intégration régionale. Une façon de « matérialiser concrètement l’axe indopacifique », qui est facilitée par la nouvelle liaison aérienne entre Nouméa et Singapour. L’initiative est soutenue financièrement par le Fonds Pacifique de l’État.

À la CCISM, on souligne que les Singapouriens sont à la première place d’Asie et la sixième place mondiale en termes de PIB par habitant, qu’ils sont très friands du « haut de gamme français » et qu’ils aiment voyager. Le thon rouge s’y vend plus cher qu’à Tokyo. On indique aussi que Singapour pourrait être une destination de stage en entreprise pour les élèves de l’École de commerce de Tahiti.

Les travaux communs vont bientôt commencer, et la CCISM lance un appel à manifestation d’intérêt : les entreprises qui souhaitent explorer les possibilités ouvertes par cet accord peuvent se signaler en remplissant un formulaire en ligne.