Nouveau revers pour les opposants à la villa Quintessence

Le tribunal administratif a rejeté la requête de résidents du motu Terurumi à Bora Bora, qui contestaient le permis de régularisation accordé au constructeur de la villa Quintessence.

Déception pour les opposants à la villa Quintessence de Bora Bora : le tribunal administratif a rejeté la requête de résidents du motu Terurumi à Bora Bora, qui contestaient le permis de régularisation accordé au constructeur de la villa Quintessence en mai 2022, un permis régularisant le creusement d’une seconde lagune qui n’apparaissait pas sur les plans initiaux. Le 28 mars dernier, après avoir laissé à la société Bora Yes trois mois pour mettre son permis en conformité avec la réglementation, le tribunal avait entériné cette régularisation, et les opposants au projet qui avaient attaqué le premier permis de construire, avaient aussi attaqué le permis de régularisation. C’est donc une nouvelle déception pour les habitants du motu, et un feu vert pour la société Bora Yes.