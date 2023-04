Vodafone et Viti déboutés de leur requête contre une subvention à Onati

Le tribunal administratif a rejeté les requêtes de Vodafone et Viti qui demandaient l’annulation de l’arrêté accordant une subvention du Pays à Onati de 250 millions de francs. Il a jugé que cette subvention a été accordée dans le cadre de l’intérêt général puisqu’elle sert à l’installation de 46 antennes 4G aux Marquises, aux Australes et aux Tuamotu.

Les requêtes de Vodafone et Viti ont été rejetées. Les deux opérateurs privés avaient saisi le tribunal administratif pour demander l’annulation de l’arrêté accordant une subvention d’investissement du Pays de près de 250 millions en faveur d’Onati. Cette subvention était destinée à l’installation de 46 nouvelles antennes 4G aux Marquises, aux Australes et aux Tuamotu. Un déploiement jugé anticoncurrentiel par les challengers de Vini qui se sentent lésés. La Polynésie avait expliqué que « la présente subvention ne vise pas à favoriser l’opérateur historique mais à permettre un accès à la 4G aux usagers installés dans les archipels éloignés » et le tribunal a considéré « qu’aucune atteinte à la concurrence ne peut résulter de la densification du réseau 4G d’Onati sur ces archipels, dès lors qu’il est le seul opérateur à proposer ce service » et que les autres opérateurs en bénéficient aussi, même s’ils continuent de contester les tarifs d’interconnexion. Pour le tribunal administratif, qui a suivi les conclusions du rappporteur public, il s’agit là d’une « opération d’intérêt général ».