Papeete Food Tasting, une balade culinaire dans la capitale

Un concept innovant porté par une jeune société qui propose aux visiteurs 8 à 10 arrêts gourmands en plein cœur de la capitale.

Une balade culinaire, c’est ce que propose la jeune société Papeete Food Tasting. Le concept est simple et consiste à proposer aux touristes une manière gourmande de découvrir Tahiti et plus précisément Papeete et ses « incontournables » en termes de nourriture. Au programme, 8 à 10 stops rythmés donc par des dégustations avec, entre autres, la découverte du fameux firifiri, du jus de mangue, des traditionnels mangues bonbons chinois, du coco, du mape ou encore du poisson cru. Une visite de 3 h 30 que Magali Robin a imaginée en s’inspirant de ce qui se fait dans l’Hexagone ou aux États-Unis et qu’elle propose depuis novembre aux visiteurs : « On mange du sucré, du salé, c’est vraiment la découverte des plats typiques. »

Ce food tour testé et approuvé à plusieurs reprises a été proposé ce mardi à trois touristes qui ont pu découvrir les « petites surprises » dénichées par Papeete Food Tasting. Parmi eux un journaliste australien indépendant, spécialiste des voyages, mais aussi Charles Boutet, directeur marketing de la société Ponant propriétaire du Paul Gauguin. Les deux hommes sont au fenua depuis deux jours et participent à la prochaine croisière du Paul Gauguin, dans l’archipel de la société et aux Tuamotu, à laquelle participent plusieurs journalistes spécialisés. Avant cette grande découverte des îles et de leur paysage ils tenaient, à titre personnel, à vivre cette « expérience unique ». Pour le représentant du Paul Gauguin, il s’agit surtout d’une aventure humaine : « C’est bien d’apprendre de la part de quelqu’un et de ne pas le faire en autarcie et de ne pas tomber dans le tourisme de masse ». Son objectif, vivre une expérience « authentique » et complète, présentant « une belle mise en bouche de la culture ».

Une invitation gourmande proposant une approche innovante du tourisme et qui s’appuie donc sur toutes les spécialités offerte par la gastronomie locale. Retrouvez plus d’informations sur le site Papeerfoodtasting.com.