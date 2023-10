Le portrait officiel du président Brotherson, bientôt dans vos administrations

Le portrait officiel du président du Pays est prêt. 150 exemplaires en ont été commandés pour les services administratifs et les mairies de Polynésie.

Moetai Brotherson a choisi sa photo officielle. Fini les portraits en plan américain devant une bibliothèque bien astiquée ; fini aussi le costume sombre et la cravate, et les couleurs des drapeaux polynésien et français, voire européen, en arrière-plan : on l’y voit en pied, dans sa tenue habituelle, sur le perron de la présidence, et tenant dans ses mains une jeune pousse de cocotier.