Le premier « Margaret’s Place » du fenua a été présenté hier par Mareva Georges-Marciano au lycée du Diadème, à Pirae. Le programme répond aux problématiques des élèves victimes de violences familiales et exclus du système scolaire. Objectif du dispositif : être un foyer de sécurité et de confiance pour les élèves.

Le tout premier programme « Margaret’s Place » arrive au fenua ! Présentée par Miss France 1991, la ministre de l’Éducation Christelle Lehartel et Philippe Beuchot, proviseur du Diadème, avaient également fait le déplacement. Ce dispositif qui fait déjà ses preuves aux États-Unis, a pour objectif de venir en aide aux élèves victimes de violences. Ce programme se traduit par l’ouverture d’un espace réservé à l’accueil des élèves du lycée par un psychologue. Le « Margaret’s Place » fera office de complément au travail de suivi des élèves réalisé par les personnels enseignants et non enseignants de l’établissement.

Le concept de « safe room » développé par Margaret’s Place a été créé par la fondation américaine « Safe At Home » créée par Joe Torre, qui a lui-même grandi dans un foyer violent. Plus de 100 000 enfants ont déjà pu être aidés ainsi aux Etats-Unis.

Cet espace sera financé par la fondation Paul et Mareva Marciano et par le Pays. Chacun financera près de 15 millions de Fcfp de janvier 2021 à juin 2024 dans le but de faire fonctionner l’espace et le programme. Afin de remercier Mareva Georges-Marciano d’avoir soutenu le projet, la Direction de la santé fournira des équipements numériques à l’espace. Le premier espace « Margaret’s Place » de Polynésie française devrait voir le jour début mars.

Avec communiqué