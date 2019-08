Une barre métallique du tunnel de Punaauia s’écroule… sur Mareva Georges

Lundi 19 août, une des barres métalliques de limitation de hauteur des véhicules est tombée sur la voiture de Mareva Georges. La potence et les barres qu’elle soutient venaient d’être changées, le 26 juillet dernier.

Plus de peur que de mal pour Mareva Georges Marciano, mais l’incident aurait pu mal tourner. Lundi dernier, en passant en voiture sous la potence à l’entrée du tunnel de Punaauia, en direction de Papeete, l’un des tubes métalliques qui pendent pour indiquer aux véhicules la hauteur limite du tunnel s’est décroché et a heurté de plein fouet le pare-brise de sa voiture, avant de rebondir sur son phare avant, cassé lui aussi. On écoute son témoignage :

« Les muto’i de Punaauia sont venus tout de suite, et ils m’ont dit qu’un camion hors gabarit était passé quelque minutes avant et avait fragilisé les tubes, raconte Mareva. Heureusement que je ne transportais aucun passager car il aurait reçu les éclats de verre en plein visage! Heureusement également que je n’ai pas perdu le contrôle de mon véhicule auquel cas j’aurais pu avoir un accident fatal ! Je veux juste alerter les services de l’Équipement pour qu’ils renforcent ce système. »

Un incident qui se solde par une frayeur et du verre brisé, mais qui a contraint Mareva Georges Marciano et ses enfants à reporter leur retour aux Etats-Unis qui était prévu pour le soir même.

Ce n’est pas la première fois que des camions endommagent cette potence et les barres métalliques, puisqu’elles ont déjà été remplacées à plusieurs reprises. La dernière intervention date justement du 26 juillet dernier.