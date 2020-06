La prestigieuse association Relais et Châteaux a désormais trois établissements référencés en Polynésie, tous membres du groupe Pearl Resorts : Le Tahaa, le Nuku Hiva Pearl Lodge, et à présent le Bora Bora Pearl Beach Resort & Spa qui rouvre le 1er septembre prochain. C’est le seul hôtel de la perle du Pacifique à être membre de ce réseau.

« Relais et Châteaux était intéressé pour se développer en Polynésie, dit Loic Troupel, directeur des ventes et du marketing de Pearl Resorts, et puisque Le Tahaa et le Nuku Hiva Pearl Lodge en sont membres depuis plusieurs années, c’est assez naturellement que nous sommes rapprochés. »

Créé par des restaurateurs, Relais et Châteaux ne se focalise pas sur le luxe en soi, mais sur la combinaison d’une bonne table et d’un hébergement de caractère. L’association est attentive, notamment, à l’utilisation de produits locaux via la construction de filières avec les producteurs sur place, par exemple maraîchers ou pêcheurs, explique Loic Troupel.

Si d’autres établissements du groupe (Tikehau, Tahaa, Nuku Hiva) rouvrent le 1er juillet (Tahiti rouvrira le 15 juillet), celui de Bora Bora rouvrira le 1er septembre, car la pandémie a ralenti la fin du chantier de l’hôtel qui était fermé depuis décembre dernier. Il comprendra 27 villas sur pilotis supplémentaires, et toutes les villas existantes sont entièrement rénovées. Pour mieux adhérer aux standards Relais et Châteaux, la direction va y ajouter un bar à vin, et surtout un nouveau restaurant gourmet, de petite capacité, sur réservation uniquement, « pour vraiment proposer à notre clientèle une offre gastronomie intéressante. » Les résidents ne sont pas oubliés, puisque l’hôtel propose déjà des packages à -30% pour des séjours de 3 jours minimum entre octobre 2020 et juin 2021.