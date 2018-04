Le premier tour, et après ?

Le premier tour des élections des représentants à l’assemblée a lieu dimanche 22 avril. Mode de scrutin, règles pour les fusions de listes et pour la campagne pour le second tour. Voici ce qui va se passer dès lundi 23 avril.

C’est la deuxième fois que le mode de scrutin adopté en 2011 va être appliqué pour les élections à l’assemblée de la Polynésie française. Les 57 représentants vont être élus au scrutin de liste avec une prime majoritaire d’un tiers des sièges attribuée à la liste arrivée en tête.

12,5% des exprimés pour être au second tour

Dimanche soir à partir de 20 heures, une fois le dernier bureau de vote fermé à Bora Bora, le haut-commissariat commencera l’annonce des résultats au fur et à mesure des dépouillements dans les communes. Les résultats officiels seront proclamés et transmis au journal officiel dès le lundi matin.

Si l’une des six listes obtient plus de 50% des suffrages exprimés dès le premier tour, l’élection sera terminée dimanche soir et la liste arrivée en tête se verra attribuer au moins 38 des 57 sièges. Mais la probabilité reste faible qu’un tel scénario se produise.

Si aucune liste n’obtient la majorité absolue, un deuxième tour est prévu le dimanche 6 mai. Pour être qualifié pour ce second tour, une liste doit obtenir plus de 12,5% des suffrages exprimés. Mathématiquement, les six listes peuvent donc être présentes au second tour. Au contraire, il est possible aussi qu’une seule liste dépasse 12,50% des exprimés : dans ce cas, la liste arrivée en seconde position est qualifiée.

Seules les listes ayant obtenu au moins 3% des suffrages exprimés au premier tour pourront obtenir le remboursement de leurs frais de campagne : l’impression des bulletins de vote, des circulaires et des affiches, ainsi que les frais d’affichage.

5% des exprimés pour pouvoir fusionner

Toutes les listes qualifiées pour le second tour pourront être modifiées pour accueillir des candidats présents sur des listes ayant obtenu plus de 5% des suffrages exprimés. Toutefois, cette pratique est bordée : les candidats s’étant présentés ensemble sur une liste au premier tour ne pourront pas figurer sur des listes concurrentes au second tour. Et deux listes ayant obtenu plus de 12,5% des voix ne pourront fusionner qu’à condition que l’une des deux se retire de la course.

Le dépôt des listes qualifiées pour le second tour, modifiées ou non, devra être effectué par les candidats entre le lundi 23 avril à 14 heures et le mardi 24 avril à 18 heures au plus tard à la direction de la réglementation et des affaires juridiques (DIRAJ) du haut-commissariat.

La campagne électorale reprend mercredi matin

Pendant 48 heures, lundi 23 et mardi 24 avril, les listes non qualifiées pour le second tour auront le droit d’utiliser leurs emplacements sur les panneaux d’affichage pour exprimer des remerciements ou annoncer leur désistement. Toutefois, dès mercredi matin, les panneaux en trop seront retirés. Seules les listes qualifiées pour le second tour auront le droit de coller leurs affiches. L’ordre retenu sera le même que celui tiré au sort pour le premier tour.

La propagande électorale pour le second tour sera autorisée entre le mercredi 25 avril 2018 à zéro heure et le vendredi 4 mai 2018 à minuit. Les bulletins de vote pour le second tour seront envoyés aux électeurs au plus tard le jeudi 3 mai 2018. Et la propagande électorale sera de nouveau interdite samedi 5 mai, la veille du second tour de scrutin.