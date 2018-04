Le débat entre Moetai Brotherson et Jacky Bryant

Le député, conseiller municipal de Faa’a et candidat sur la liste du Tavini, Moetai Brotherson, et le candidat de la liste E reo manahune, Jacky Bryant, ont mené vendredi midi le troisième des « Grands débats » du premier tour des territoriales organisées par Radio 1 et Tiare FM.

Réécoutez l’émission en podcast ou regardez-la en Facebook live sur la page de Radio 1 Tahiti.