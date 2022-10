Le prix de l’électricité explose

Il va augmenter de 6,5% dès ce samedi 1er octobre, pour seulement 56% des clients d’EDT, qui a publié sa grille tarifaire modifiée ce matin.

La décision a été prise au conseil des ministres de mercredi, mais ni le gouvernement ni EDT n’avait jugé bon d’en faire état avant aujourd’hui, lorsque nos confrères de Tahiti-Infos en ont fait leur Une. Depuis le discours d’Édouard Fritch à l’ouverture de la session budgétaire de l’assemblée, le 15 septembre dernier, on savait qu’une hausse des tarifs était dans les tuyaux – c’est une obligation contractuelle entre le Pays et le fournisseur d’électricité – mais sans connaître sa date et son ampleur.

C’est donc une hausse de 6,5% pour une majorité des consommateurs qui entre en vigueur dès demain.

Dans un communiqué, EDT a justifié cette nouvelle grille des tarifs de l’électricité en raison de « l’envolée du prix des hydrocarbures conjoncturelle mais qui s’annonce certainement comme durable ». « Le litre de gasoil EDT pour Tahiti est passé de 55,18 FCFP à 95,18 FCFP au 1er juillet dernier, explique EDT, soit une augmentation de +72 % du prix du litre de gasoil supporté par EDT malgré l’intervention du FRPH. La hausse du cours du dollars US face à l’euro vient renchérir le coût des hydrocarbures. » Si EDT devait répercuter l’intégralité de la hausse de ses coûts de production, la hausse de tarif serait de 26%.

La révision tarifaire ne va concerner ni les petits consommateurs, ni les utilisateurs des prépaiements en “cash power » qui représentent 44% des abonnés. Le gouvernement et EDT, bien conscients qu’une telle mesure serait difficilement soutenable pour les foyers polynésiens déjà frappés par la crise économique, ont pris la décision de mettre en place un dispositif d’amortissement de cet ajustement tarifaire sur la base d’un lissage sur une période de trois ans, à compter donc du 1er octobre 2022, indique le communiqué d’EDT. En clair, d’autres augmentations sont à venir.