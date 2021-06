Le prix des carburants augmente au 1er juillet

Le Conseil des ministres a acté ce mercredi une hausse de 5 francs par litre du prix du sans plomb, du gazole et pétrole.

Cette revalorisation s’inscrit d’après le gouvernement dans un contexte de « maintien des tendances haussières des cours » et prend en compte l’effort de « pondération de ces fortes variations auprès des consommateurs et usagers polynésiens ». Au 1er juillet, le prix du litre d’essence sans plomb, de gazole public, et d’essence augmentera de 5 francs, de même que le kilo de gaz.

Les cours du pétrole ont beaucoup varié depuis le début de la crise sanitaire. Après un effondrement lors du confinement de mars-avril 2020 – qui n’a été que peu répercuté à la pompe au fenua – le prix du baril de brut n’a cessé de remonter. Les cours mondiaux ont ainsi grimpé de près de 20% ces trois derniers mois pour atteindre un niveau légèrement supérieur à celui de 2019.

Cette fois, « l’amortisseur » de la règlementation des prix du carburant joue dans l’autre sens : « Malgré ces hausses, les prix de détail en Polynésie restent toujours bien inférieurs à ceux d’avant la crise du Covid-19 » précise le Pays dans un communiqué.