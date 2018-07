Le programme de la soirée des lauréats du Heiva

Les troupes de chant et de danse primées au Heiva i Tahiti 2018 remonteront une dernière fois sur la scène de To’ata vendredi soir lors de la traditionnelle soirée des lauréats. Cette année c’est la troupe Ori i Tahiti qui remporté le fameux prix « Madeleine Moua » en hura tau, la catégorie professionnelle en danse. Retrouvez le programme de plus de trois heures des meilleurs prestations de ce Heiva i Tahiti. Pour rappelle la soirée se joue à guichet fermé mais sera disponible en live streaming sur le site du heiva et sur la page Facebook de la Maison de la culture. Les 2ème et 3ème lauréats investiront To’ata le samedi soir. Des places sont toujours disponibles.

Programme de la soirée des lauréats :

Programme de la soirée Taupiti i To’ata :