Le câble Natitua dans les entrailles de l’Île de Batz

L’Île de Batz, navire câblier chargé de la pose du câble Natitua est à quai depuis le 11 juillet. A l’heure actuelle, les hommes à bord s’occupent de transborder les 2 800 km de câble, venus de Calais à bord d’un cargo, dans les entrailles de l’Île de Batz où le câble sera ré-enroulé puis gainé d’une protection afin qu’il puisse résister à toutes les attaques. Il faut compter trois semaines pour qu’il soit entièrement amené et gainé à bord de l’Île de Batz.

L’Île de Batz est l’un des navires les plus gros en termes de capacité de transport de câble. Il peut en charger jusqu’à 5 000 tonnes à son bord, soit 10 000 km. Contrairement à ce que l’on pourrait s’imaginer, le câble, s’il est acheminé par un système semblable à un tapis roulant du cargo transporteur au navire câblier, n’est pas enroulé par des machines. Il est enroulé à la main par les marins dans des cuves d’environ 8 mètres de profondeur sur un diamètre d’une quinzaine de mètres. Cela afin d’éviter que le câble ne subissent des cassures. Un travail de longue haleine qui explique les trois semaines nécessaires à cette manœuvre.

Prévu pour relier Tahiti, aux Tuamotu et aux Marquises en Internet très haut débit, le câble sera entièrement déposé sur les fonds marins dont le point le plus bas est de 4 500 m. Durant la pose, le câble sera constamment testé. Une fois le câble relié d’un point A à un point B, des tests finaux sont effectués entre les stations pour s’assurer de son intégrité. Environ une cinquantaine de marins s’occuperont de sa pose et cela 24h sur 24 à raison de 12 heures de travail par équipe.

Le câble est d’un diamètre de 14 mm à nu, celui-ci augmentera en fonction de la gaine de protection qui sera mise autour. Dans les grandes profondeurs, la protection sera relativement mince, par contre sur les hauts fonds et aux abords des côtes, celle-ci prendra de l’épaisseur pour éviter que le câble ne soit tranché ou abimé par les ancres des bateaux.

Il faudra compter environ trois mois, soit fin octobre, pour que le câble soit entièrement posé, reliant 20 îles de Polynésie. Il sera opérationnel et mis en service d’ici la fin de l’année. Oublié la lenteur des connexions pour les internautes des îles éloignés de Tahiti, grâce au câble Natitua, ceux-ci pourront surfer à des vitesses qu’ils n’osaient espérer, du moins c’est ce que promet Vairani Davio, co-chef de projet à l’OPT.