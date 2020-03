Le prolongement du confinement « fort probable », selon Jacques Raynal

Alors que le 36e cas a été annoncé ce lundi matin, le point presse quotidien du ministre de la Santé a amené peu de certitudes, mais il est « fort probable » que le confinement sera prolongé au-delà du 15 avril. Jacques Raynal a aussi apporté des précisions sur les stocks de matériel médical attendus, et sur les masques en tissu qui rencontrent un grand succès au fenua.

Au vu de la progression actuelle, a dit Jacques Raynal, « on élabore à l’heure actuelle des schémas de prévision, » pour estimer la date de fin du confinement. « Il est quand même fort probable, quand on regarde l’évolution de l’épidémie, que l’on soit obligé de prolonger ce confinement, mais peut-être qu’l y aura des conditions particulières. Ce n’est pas la peine d’en parler tout de suite, rien n’est vraiment défini encore. »

De même, la date du pic de l’épidémie « est assez difficile à déterminer », a dit le ministre de la Santé. « 36 cas confirmés, c’est peut-être pas le reflet de tous ceux qui sont porteurs du virus, même probablement pas, on sait qu’il y a des porteurs sains. »

Ni enfants ni matahiapo parmi les 36 cas

En revanche, a-t-il dit, la Polynésie a la chance de ne compter, parmi les 36 cas avérés de covid-19, ni personnes très âgées, ni enfants. La personne hospitalisée, qui est au CHPF « depuis pratiquement le début », serait d’après lui « quasiment sortie d’affaire. Pour le reste, nous n’avons pas de personnes avec des complications graves ».

Un premier vol de ravitaillement à Shanghai parti ce lundi soir

Le vol spécial d’Air Tahiti Nui que le Pays a affrété pour aller chercher du matériel médical est parti ce soir. Il doit ramener des masques, et du matériel de réanimation pour le CHPF et d’autres structures de la Direction de la Santé. L’Institut Malardé et le CHPF disposent à ce stade d’environ un millier de tests.

« Il y a un deuxième avion qui va également être missionné, qui partira un petit peu plus tard et qui lui ramènera des matériels qui nous permettrons d’être beaucoup mieux surtout en matière de réactif, puisque malgré une commande qui vient d’arriver et qui nous met un peu plus à l’aise par rapport à la semaine dernière, on aura une plus grande capacité si on reçoit les tests qu’on a commandés par ce deuxième avion. » Les autorités sanitaires souhaitent ainsi étendre l’utilisation des tests, ce qu’elles n’ont pas pu faire jusqu’ici compte tenu des stocks disponibles. « Notre capacité est relativement réduite, elle est suffisante pour l’instant, mais insuffisante pour élargir sur le cercle autour des cas connus. Mais on est prudents avec l’utilisation des tests parce que personne ne maîtrise les commandes. (…) Disons qu’on doit avoir environ un millier de tests disponibles. Le mieux ce serait qu’on en ait 10 000, mais on sait ce qu’on commande, on ne sait pas ce qui va arriver. » mais il ne faut pas s’attendre à une campagne de tests généralisés, expliquait Jacques Raynal à nos confrères de TNTV.

L’hydroxychloroquine « réservée à certaines spécialités »

« Nous avons maintenant une dotation en Plaquénil qui est suffisante pour qu’on puisse effectuer des traitements. Néanmoins ce traitement n’est pas banal, il peut avoir des effets secondaires plutôt importants. Il est donc réservé à certaines spécialités, et je laisse le soin à ces médecins, qui sont sensibilisés, de décider à quel moment ils pourront entamer les traitements. »