Le rameur Kevin Kouider est décédé cette nuit

Victime d’un malaise mercredi dans les premières minutes de la Hawaiki Nui, le rameur de 27 ans, engagé au sein de l’équipage de Pirae Va’a est décédé tôt ce jeudi matin au CHPF. Les messages de sportifs, politiques ou proches affluent depuis sur les réseaux sociaux. Une veillée se prépare ce soir à Tahiti, et le corps pourrait être rapatrié dès demain vers Bora Bora.



Lire aussi : À la Hawaiki Nui, « tout le monde pense à Kevin »



Engagé dans l’équipage de Pirae va’a, l’athlète de 27 ans, connu pour ses performances et ses multiples victoires en va’a ho’e, avait fait part d’une détresse physique moins de dix minutes après le départ de la première étape depuis Huahine. Il avait ensuite sauté à l’eau pour être récupéré par un bateau suiveur et confié aux équipes d’urgences médicales. Évacué vers le Taaone dans la matinée, il était mercredi soir en service de réanimation, et d’après ses proches « dans le coma et sous respiration artificielle ». « C’est le cœur lourd que nous avons appris la terrible nouvelle du décès de notre ami, à 1 heure », écrivait tôt ce matin la présidente du comité d’organisation de la Hawaiki Nui Tutu Maamaatuaiahutapu dans un message diffusé sur Facebook. Athlète de haut niveau, Kévin a toujours fait preuve de discipline et d’humilité. Un partenaire de rame admirable et accompli. Une perte terrible pour le monde du Va’a ». Hier, déjà, les « pensées » et « prières » avaient ponctué l’après-midi à Raiatea. Tout le monde de la rame voulait se montrer optimistes sur le sort de ce « gars en or », comme le résumait hier Alex de Va’a News, qui commente la Hawaiki Nui en direct sur Radio1 et Tiare FM. « Ce jeudi, le réveil est sombre, le coeur se serre, les larmes sont brûlantes et acérées », écrivent les organisateurs. L’hypothèse d’un « malaise cardiaque » a tout de suite été mis en avant par les témoins de son abandon à Huahine. Notamment par Steve Teihotaata, engagé à ses côtés avec Pirae Va’a et qui avait quitté la course en milieu de journée pour partir au chevet de son demi-frère.

« La course continue, en forme d’hommage »

D’autres messages, émanant notamment de sportifs ou de proches du jeune homme résident à Tahiti mais originaire Bora Bora, ont afflué ce matin sur les réseaux sociaux. Moetai Brotherson fait partie de ceux qui ont rapidement adressé leurs condoléances à « la grande famille du va’a ». « 27 ans, c’est bien trop tôt pour partir vers Rohotu no’ano’a », écrit le président du Pays, précisant que « la course continue, en forme d’hommage à ce jeune ´aito ». Radio Bora Bora a de son côté fait passer les condoléances du tavana de l’île, Gaston Tong Sang, et partagé un message poignant de la compagne du rameur. Elle précise qu’une veillée doit être organisée ce soir aux funéraires Min chiu et qu’elle espérait pouvoir ramener le corps du défunt vers la perle du Pacifique dès demain :