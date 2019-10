Le retour en force du Tahiti Festival Guitare

Il était absent depuis 2 ans, il est de retour. Le Tahiti Festival Guitare se tiendra vendredi et samedi soir au Tahiti Pearl Beach de Arue. Cette 11ème édition compte cette année sur la présence de Cali qui sera bien là malgré des soucis d’avion et sur le groupe Rosedale, véritable révélation sur la scène rock depuis l’année 2017. Le concours Guitare Club Tiare ouvrira les festivités avec huit jeunes talents venus de Tahiti mais aussi de Raiatea et Bora Bora.

Le festival était en sommeil depuis deux ans après avoir fêté ses 10 ans en 2017. Sous l’impulsion de ses créateurs, Léo Marais et Marc Louvat, l’événement se tiendra vendredi et samedi avec un programme riche et varié. Les festivités débuteront à partir de 18h30 avec le concours Guitare Club Tiare. Huit candidats entre 15 et 22 ans seront en lice par deux pour tenter de remporter, en plus des nombreux cadeaux, un aller-retour à Los Angeles-Papeete offert par Air Tahiti Nui. Le concours sera retransmis en direct sur Polynésie La 1ère et il est déjà possible de voter pour son candidat favori. Nouveauté cette année, deux candidats viennent pour la première fois d’autres îles que Tahiti (Raiatea et Bora-Bora). La demi-finale a lieu le vendredi et la finale le samedi, mais aucun candidat ne sera éliminé à l’issue du premier soir. Les jeunes artistes ont une occasion unique de rencontrer des professionnels de la musique et de pouvoir échanger avec eux avant et après le concert. Ils partageront en effet les mêmes loges et une collation. Julian, numéro 4 dans le concours, vient de Raiatea. Il est l’un des huit participants.

Cali, artiste reconnu et engagé est l’attraction du festival avec ses 6 Victoires de la musique. L’avion que devait emprunter l’artiste a subi quelques dommages liés à la foudre mais il sera bien présent vendredi soir. Il assurera la transition jusqu’à l’entrée en scène du groupe Rosedale. Créé en juin 2016, c’est l’une des révélations de l’année 2017. Leur style blues rock s’appuie sur la voix puissante d’Amandyn Roses combinée au talent de Charlie Fabert à la guitare. Le groupe connaît une belle ascension et vit cette expérience comme un véritable « cadeau ».

Les organisateurs du festival assument, ils privilégient les excellents musiciens aux vraies têtes d’affiches. Et le casting de cette année valide cette vision comme l’explique Marc Louvat, président du collectif Tahiti Rock et co-fondateur du festival.

Infos pratiques : Vendredi 4 et samedi 5 octobre à partir de 18h30 Tahiti Pearl Beach Arue Tarifs : 3000 Fcfp en prévente, 3500 sur place Billets en vente sur www.ticketpacific.pf, à Radio1 Fare ute et dans les magasins Carrefour Arue, Faa’a, Punaauia

Pour patienter jusqu’à vendredi soir, voici un extrait du groupe Rosedale :