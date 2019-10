Dix jours de dégustations avec un maître fromagier

Olivier Poulard, maître fromagier – et pas fromager – est de retour en Polynésie pour les Sofitel Wine Days du 3 au 13 octobre entre Tahiti, Moorea et Bora Bora.

Cela fait maintenant six ans que ce célèbre maître fromagier (un terme que son père, Gérard, a même déposé) vient en Polynésie faire déguster des fromages français d’exception. Olivier Poulard est de retour pour plusieurs évènements à l’invitation des Sofitel de Tahiti, Moorea, et Bora Bora à l’occasion des Sofitel Wine Days du 3 au 13 octobre. Évidemment, le fromagier a ramené dans ses valises 300 kilos de fromages, de plus de 100 variétés, récoltés auprès des producteurs. Et notamment certains au nom plutôt mystérieux.

Olivier Poulard proposera des dégustations « de la manière dont les producteurs souhaitent qu’ils soient consommés et goûtés ». Le fromagier prodiguera des informations sur le travail des producteurs et sur les fromages eux-mêmes. Olivier Poulard a également travaillé avec les trois chefs des Sofitel, Jérémy Martin, Marc Lintanf et Sébastien Prevel à la création de dîners mettant en valeurs les fromages. Il s’agit surtout d’un travail d’équilibre et d’association entre les différentes saveurs afin de me pas trop sentir ou cacher le fromage. Marc Lintanf, chef du restaurant K à Moorea, dévoile quelques éléments gourmands du menu.

Pour participer à l’un des neuf événements organisés dans l’un des trois Sofitel, il suffit de contacter les hôtels.

Programme :

Tahiti Ia Ora Beach Resort

Date : Vendredi 4 octobre 2019

Lieu : Le Puna Bar propose un bar à fromages à partir de 19h.

Prix : 8.900 XPF TTC (hors boissons)

Réservation : 87.21.80.21

Date : Samedi 5 Octobre 2019

Lieu : Le restaurant La Plantation propose la soirée Magie Polynésienne & Fromages à partir de 19h

Prix : 9.900 XPF TTC par personne

Réservation : 87.21.80.21

Date : Dimanche 6 octobre 2019

Lieu : Le restaurant Le Carré propose un magnifique brunch de 12h à 15h

Prix : 8.900 XPF TTC par personne

Réservation : 87.21.80.21

Sofitel Bora Bora Private Island

Date : mardi 8 et jeudi 10 octobre 2019

Lieu : Le restaurant Manu Tuki propose une Soirée Fromages & Vins à 19h00

Prix : 8.900 XPF TTC par personne

Réservation : 40 60 56 00

Sofitel Moorea Ia Ora Beach Resort

Date : Vendredi 11 Octobre 2019

Lieu : Le restaurant K présente la Soirée K’baret édition spéciale Wine Days à 19h.

Prix : à partir de 12.200 XPF TTC par personne

Réservation : 40 55 12 12

Date : Samedi 12 Octobre 2019

Lieu : Soirée Fromages & Vins au restaurant Pure

Prix : 9.900 XPF TTC par personne

Réservation : 40 55 12 12

Date : Dimanche 13 Octobre 2019

Lieu : Brunch restaurant Pure

Prix : 8.900 XPF TTC par personne (10.800 XPF TTC pack TEREVAU)

Réservation : 40 55 12 12

Date : Dimanche 13 Octobre 2019

Lieu : Apéritif Fromages & Vins de 17h à 19h

Prix : 5.500 XPF TTC par personne. Réservation : 40 55 12 12