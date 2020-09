Une fête, un gâteau et des légendes

Chaque année, la communauté chinoise de Tahiti célèbre le soir du 15ᵉ jour du huitième mois lunaire la fête de la mi-automne, plus connue sous le nom de fête de la Lune. Lors de cette fête, il est de coutume de se réunir en famille, d’admirer la lune et de manger les fameux gâteaux de lune, véritables symboles de cet événement.

Tout ronds, tout mignons mais surtout riches en symboles, les fameux mooncakes ou gâteaux de lune est le délice incontournable de la fête de la mi-automne qui débute demain, jeudi 1er octobre. Il s’agit du plus grand événement dans la tradition chinoise après le Nouvel An. « La fête de la Lune est le moment où la lune est la plus grande et la plus belle (…). La lune est un élément très important pour les Chinois qui la considèrent comme le symbole de la réunion familiale », explique Richard Chenoux, gardien du temple chinois Kanti de Mamao.

L’encas incontournable des festivités

À l’occasion de cette fête, les familles se réunissent en admirant la lune et dégustent les fameux gâteaux de Lune, véritables symboles de cet événement. Mais pourquoi ces gâteaux en particulier ? Plusieurs légendes et versions existent. La première remonte à la dynastie des Tang (618-901) « Les frontières du Nord étaient régulièrement prises d’assaut par une minorité nationale, l’empereur de l’époque donna l’ordre au général Li Ning de mettre un terme à cette menace. Une mission dont il rentra victorieux le 15e jour du 8e mois de l’année. Pour célébrer cette victoire, un gâteau de forme ronde comme la pleine lune fut alors créé ». Autre version mais aussi autre époque, cette fois vers 1300. « Alors que les Mongols occupaient la Chine, le peuple Han chercha à en finir avec cette emprise. Pour ce faire, l’un des généraux a eu l’idée de cacher des messages dans des gâteaux de Lune puis les distribuer clandestinement à leurs compatriotes afin de se préparer à la révolte », dit Richard Chenoux.

Enfin si le rassemblement familial est la raison principale de l’importance de cette fête, certaines activités n’auront pas lieu cette année en raison de la crise sanitaire : « Il n’y aura pas de dégustation de gâteaux de lune à l’extérieur. Toutes nos activités ont été suspendues, nous invitons néanmoins les familles à célébrer cette fête depuis la maison », indique la présidente de l’association Phisigma, Marie-Claire Gardan.