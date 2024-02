Le réveil du dragon ouvre les festivités du nouvel an chinois

Les lions et le dragon ont ouvert les yeux vendredi à l’occasion de la traditionnelle cérémonie du réveil qui lance officiellement – avec un peu d’avance cette année – les festivités du Nouvel an chinois. Le 10 février marque le début de l’année du dragon de bois. Les spécialistes locaux de l’astrologie chinoise parlent d’une année sous le signe de la créativité et de l’innovation. Du 8 au 24 février, plusieurs rendez-vous son donnés pour célébrer l’événement.

Les festivités du Nouvel an chinois sont lancées. Comme chaque année, c’est la traditionnelle cérémonie du réveil des lions qui donne le coup d’envoi de la nouvelle année. Elle a généralement lieu le jour du Nouvel an – qui tombe cette fois le 10 février – mais a été avancée pour des raisons pratiques. C’est donc vendredi, en fin de journée, qu’elle a eu lieu. Pour l’occasion, une trentaine de personnes étaient invitées pour assister à ce rituel. Les yeux des lions, mais surtout ceux d’un dragon, signe roi du nouveau calendrier lunaire, ont été ouverts. « Ça faisait longtemps qu’on n’avait pas eu de dragon », confie Patrick Yeung, le président de l’association Sinitong, chef d’orchestre des festivités dans lesquelles sont impliquées une dizaine d’associations culturelles.

Le dragon, un animal mythique

Et quoi de mieux qu’une année placée sous le signe de cet animal mythique de la culture chinoise, pour le faire réapparaître dans le paysage. Incantations chinoises, encens, pétards, et danse du lion … tout a été pensé pour gagner les faveurs des divinités de la communauté et donc accueillir cette nouvelle année sous les meilleurs auspices. « On appelle les dieux, on leur demande leur grâce, de nous accorder un dragon doré qui va apporter la paix et la bonne chance dans tous les foyers », explique Richard Chenoux, le maître du temple Kanti, qui s’est chargé de mener le rituel.

Une troupe d’acrobates venue de Chine pour célébrer le Nouvel an

Une cérémonie traditionnelle qui donne le ton des nombreux rendez-vous culturel prévus entre le 10 et le 24 février. Un programme riche avec, entre autres, l’allumage des lanternes, le bal du Nouvel an, la célébration du 1er jour de l’an, le défilé des lanternes, mais surtout la tant attendue journée culturelle dans les jardins du temple de Mamao… Une journée festive qui promet du beau spectacle, assure Patrick Yeung. Il évoque notamment l’interprétation de chansons chinoises par Peterson Cowan et « la chorale du conservatoire qui sera accompagnée par un violon chinois à deux cordes », un spectacle d’une troupe d’acrobates arrivée tout droit de la province du Hubei et précise que le public pourra également apprécier des démonstrations d’arts martiaux et découvrir des stands en lien avec la culture.