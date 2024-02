Le Star Breeze va remplacer le Wind Spirit

Après dix années à sillonner le fenua, le Wind Spirit va quitter les eaux polynésiennes, ce dimanche à 19h30. Pour l’occasion, son armateur, Windstar Cruises, prévoit un feu d’artifice pour « remercier la population de son soutien au développement de la compagnie ». Le navire sera remplacé par le Star Breeze, d’une capacité plus importante, qui pourra aller jusqu’aux Marquises.

Nana le Wind Spirit et maeva le Star Breeze. Après plus d’une dizaine d’années à parcourir les eaux polynésiennes, le Wind Spirit va quitter le quai d’honneur de Papeete dimanche. Il laissera place au Star Breeze, un navire qui avec une capacité de 312 passagers, se hisse dans la même catégorie que le Paul Gauguin ou l’Aranui . Un choix stratégique de la compagnie, Windstar Cruises, implantée au fenua depuis 36 ans, qui proposait jusqu’à aujourd’hui à sa clientèle – principalement des Américains – deux types d’itinéraires : une croisière de 7 jours ou 11 jours aller-retour au départ de Papeete vers les Tuamotu (Rangiroa et Fakarava). Par cette opération, elle va doubler sa capacité d’accueil et élargir son offre en proposant désormais des voyages de 14 jours aux Marquises. Pour Christopher Prelog, président de la compagnie Windstar Cruises, la Polynésie est « un partenaire de destination clé », puisqu’elle est la seule destination où la compagnie opère toute l’année. La présence régulière de navires appartenant au groupe dans les eaux polynésiennes a permis selon eux de « créer des partenariats forts », notamment avec Tahiti Nui Travel en charge des activités, avec l’association Coral Gardeners ou avec certains producteurs locaux auprès desquels ils se fournissent en produits frais. Le Star Breeze devrait renforcer ces liens et continuer de contribuer à l’économie locale.