Mondial de beach soccer : la liste des 12 Tikitoa dévoilée

Après presque trois semaines de camp d’entraînement au Brésil, les coachs ont dû faire leur choix. La Fédération tahitienne de football a révélé ce dimanche les noms des 12 joueurs qui représenteront le fenua au mondial qui débutera le 15 février à Dubaï.

Ils étaient 16 et ils ne sont plus que 12. Après presque trois semaines d’entraînement au Brésil, on connaît désormais les noms des joueurs qui représenteront le fenua à la prochaine coupe du monde de beach soccer. Les coachs ont tranché et ont dû retenir deux des trois gardiens et dix des douze joueurs en lice. Le gant d’or 2015, Jonathan Torohia, reste dans la sélection alors que Franck Revel cède sa place à Teave Teamotuitau. Sur le terrain, on retrouvera aussi Roonui Tinirauarii, Tamatoa Tetauira, Heimanu Taiarui, Gervais Chan Kat, Patrick Tepa, Raimana Li Fung Kuee, Heiarii Tavanae, Heirauarii Salem, Tearii Labaste et Teaonui Tehau. Alexis Tze-Yu et Heimaru Terorotua n’ont pas démérité, mais seulement 12 places sont disponibles pour les mondiaux. S’il a fallu faire un choix sur la composition finale de l’équipe, tous les joueurs s’envolent ce soir pour le Brésil. Les Tiki Toa disputeront leur premier match le 15 février prochain contre l’Argentine, avant d’affronter l’Espagne le 17; puis l’Iran le 19 février.