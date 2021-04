Le RSMA, 60 ans et des projets au fenua

Le Pays et l’État ont renouvelé leur convention de partenariat avec le Régiment du Service militaire adapté de Polynésie française, ce jeudi après-midi. Alors que le RSMA fête ses 60 ans au niveau national, l’État comme le Pays aimeraient le voir renforcer son action au fenua.

« Plus que jamais nous devons relever les défis de l’éducation, de la formation et de l’emploi ». Et pour Édouard Fritch, le RSMA est, en la matière, « un acteur clé ». Le président du Pays a signé, aux côtés du Haut-commissaire Dominique Sorain, la convention de coopération tripartite avec le régiment du service militaire adapté de Polynésie. Une convention renouvelée tous les trois ans depuis 2006 et qui « réaffirme le rôle essentiel du RSMA-Pf dans la formation et l’insertion socioprofessionnelle des jeunes de Polynésie française, mais aussi dans son rôle d’éducation citoyenne ».

Le RSMA, sous autorité du ministère des Outre-mer, est bien financé par l’État, mais il travaille en « étroite collaboration » avec les services du Pays. Un partenariat en matière éducative, par la mise à disposition d’enseignants ou de psychologues par le Pays, et en matière de formations. « Le ministère du Travail, au travers du Sefi notamment, nous aide a identifier et à financer des formations pour nos jeunes, explique le commandant du RSMA-Pf, le colonel Christophe Soriano. Ils nous donnent les clés pour mieux comprendre et mieux nous adapter au monde de l’emploi ».

Entre le site principal d’Arue et les compagnies de Tubuai et d’Hiva Oa, ce sont 24 filières de formations qui sont proposées par le régiment. Elles sont pour l’essentiel non-diplomantes, mais elles servent souvent de fondamentaux à une qualification plus pointue ou à une entrée dans le monde du travail, précise le responsable :

Mécanique, maçonnerie, pêche, agriculture… Le champ est large et adaptable. C’est ainsi que des formations plus ponctuelles et plus qualifiantes sont crées et financées conjointement avec le Sefi chaque année : boucherie – poissonnerie en 2020, installateur de fibre optique en 2018, et animateur socio-culturel en 2021.

60 ans et des projets

Le service militaire adapté fête cette année ses 60 ans. Un anniversaire qui sera célébré tout au long de l’année. Rendez-vous, donc, à la mi-juin, lors des journées nationales de l’Armée de Terre, lors des fêtes des troupes de Marine en août, et en octobre pour l’anniversaire du régiment. Une histoire, donc, et surtout un avenir. Dans son discours, Édouard Fritch a « renouvelé ses vœux de voir une extension du RSMA, en particulier d’un centre aux Tuamotu ». « Je sais que vos moyens sont contraints, précise le président. Mais, en cas de ressources disponibles, sachez que nous accueillerons et soutiendrons le RSMA dans ses projets d’extension en Polynésie ». Des projets qui sont « à l’étude » côté État, même si le commandant du RSMA précise que « les jeunes des Tuamotu, comme ceux des autres archipels, sont déjà largement accueillis » dans le régiment.

Le pays n’est pas le seul à vouloir voir le RSMA s’étoffer : « Il y a une volonté nationale de renforcer le RSMA, notamment dans les territoires où la démographie est jeune, explique Dominique Sorain. Et c’est notre cas ». Le régiment de Polynésie, qui accueille déjà 650 volontaires à l’année pourrait ouvrir de nouvelles places et de nouveaux programmes « entre 2022 et 2025 ». « Nous en avons plus que jamais besoin », insiste le Haussaire, qui rappelle que le RSMA, avec plus de 90% d’insertion professionnelle ces 5 dernières années, est un des outils les plus performants en la matière. Dès la mi-2021, le recrutement va être élargi à un public plus jeune, dès 16 ans, en situation de décrochage scolaire.