Johnson & Johnson : 22 000 vaccins à dose unique livrés ce soir à Tahiti

Le haut-commissaire Dominique Sorain a indiqué ce matin que la Polynésie recevrait « 40 000 doses » de vaccin dans la semaine. Parmi celles-ci, 22 000 doses de sérum Janssen, la filiale européenne du laboratoire Johnson & Johnson. Un vaccin « monodose », qui va être utilisé dans les archipels éloignés, mais aussi proposé lors d’une nouvelle journée de vaccination, ce dimanche, à la présidence.

« Accélérer la campagne de vaccination ». C’est l’idée fixe des autorités depuis la fermeture des vols, le 8 février dernier. Édouard Fritch et Dominique Sorain l’ont répété ce matin : le protocole sanitaire très lourd mis en place à l’entrée de la Polynésie, tout comme les restrictions de voyage encore en place, ne pourront être allégés qu’une fois « un taux de protection suffisant atteint ». Difficile aujourd’hui, de donner une estimation du calendrier, mais l’État semble en tout cas avoir entendu le message. Après une livraison hebdomadaire de 9 300 doses de vaccin Pfizer lundi, et en attendant une autre livraison équivalente ce weekend, c’est le vaccin Janssen, filiale européenne du laboratoire américain Johnson & Johnson, qui va être livré à Tahiti dès ce soir, a annoncé le haut-commissaire. 22 000 doses auraient été embarquées. « 40 000 doses en une semaine, ça ne sera pas toutes les semaines comme ça, mais ça signifie quand même que la campagne de vaccination va s’accélérer » a précisé le Dominique Sorain.

Le 7 avril, Édouard Fritch, de retour de Paris avait déjà annoncé la livraison au fenua de vaccins Janssen. Le président parlait de 5 000 doses livrables dès le 17 avril. Les enquêtes sanitaires américaines et européennes sur les cas de thrombose chez des personnes vaccinées (6 cas graves, dont un décès, sur plus de 7 millions d’injections aux États-Unis) ont ralentit la marche. Mais l’autorité européenne du médicament a bien conclut à un rapport bénéfice-risque nettement positif et le vaccin a commencé à être utilisé en métropole ce lundi. Conçu sur le principe du vecteur viral, et donc pas avec la tehnique de l’ARn messager comme les sérums de Pfizer ou de Moderna, le vaccin Johnson & Johnson a montré, lors des essais cliniques de phase 3, qu’il protégeait à « 85% contre les formes sévères » du Covid.

Aussi disponible à Tahiti

Ces 22 000 doses livrées « correspondent à 22 000 personnes vaccinées » a rappelé ce matin Édouard Fritch. Le vaccin Janssen, contrairement à ceux de Pfizer, Moderna ou AstraZeneca, est effectivement « monodose » c’est à dire qu’il ne nécessite pas un rappel quelques semaines après la première injection. Raison pour laquelle le président juge ce vaccin « très intéressant » et qu’il sera « particulièrement consacré aux îles ». Une équipe sanitaire basée à Makemo doit notamment procéder à des tournées dans les petits atolls des Tuamotu. Le vaccin Janssen devrait aussi être proposé au vaccinodrome qui sera organisé à la présidence ce dimanche 2 mai de 8h à 16h. Pas pour les rappels bien sûr, « mais pour ceux qui ne veulent pas avoir à faire une deuxième injection, ça peut être intéressant ». Édouard Fritch dit avoir eu l’assurance de l’État d’un réapprovisionnement de ce type de vaccin une fois que le stock qui sera livré ce soir sera épuisé.

Avec 65 600 doses de vaccin Pfizer déjà administrés au fenua, un peu plus de 20% de la population adulte a commencé sa vaccination et 11,6% sont pleinement vaccinés. Le rythme de vaccination, qui était d’environ 2 000 injections par semaine début mars, et 6 000 début avril, a atteint 10 664 injections la semaine passée.