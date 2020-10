Le Salon de l’habitat ouvre demain

Le Salon de l’habitat se tient au parc expo de Mamao de jeudi à dimanche. 5 000m2 d’exposition dont un espace shopping attendent les visiteurs. Au total, plus de 80 exposants et des promos spéciales.

C’est le seul salon dédié à l’habitat en Polynésie. Il s’adresse avant tout aux professionnels, et aux particuliers « qui ont un projet bien précis. » Si entreprendre un projet immobilier semble parfois une tâche presque impossible, le Salon de l’habitat facilite la vie des candidats à la construction ou la rénovation.

Tous les domaines seront rassemblés en un seul lieu, pendant 4 jours : agents et promoteurs immobiliers, banques et assurances, constructeurs, paysagistes et piscinistes, pros de l’énergie solaire, de la menuiserie, des systèmes de sécurité, jusqu’à l’agencement, la déco, le mobilier et la literie.

On pourra aussi y faire quelques emplettes – un grand chapiteau y est entièrement consacré, et se restaurer sur place.

Le Salon de l’habitat est organisé dans le respect du protocole sanitaire : port du masque obligatoire, qui sera contrôlé par une « brigade » sur tout l’espace du salon, et distribution de gel hydroalcoolique en plusieurs points, pour permettre aux visiteurs de profiter du salon en toute tranquillité.