Le Salon du Tourisme est annulé physiquement mais pas virtuellement

En raison de la situation sanitaire le conseil des ministres a pris mercredi la décision d’annuler le Salon du Tourisme qui devait se dérouler les 4, 5 et 6 septembre à Papeete. Tahiti Tourisme et Air Tahiti réfléchissent à la mise en place d’un format virtuel de l’événement.

Compte tenu de la situation sanitaire, le Conseil des ministres, dans sa séance du 19 août a pris la décision d’annuler l’organisation de la 25e édition du Salon du Tourisme – Tere Ai’a des 4, 5 et 6 septembre prochains. De ce fait, Tahiti Tourisme et son partenaire historique, Air Tahiti, réfléchissent à la mise en place d’un format virtuel du Salon du Tourisme. Une solution qui sera développée dans les prochains jours et proposée aux exposants. À ce sujet, la directrice des opérations locales de Tahiti Tourisme, Vaima Deniel, explique que « le principe est de centraliser les offres sur le site internet de Tahiti Tourisme avec une mise en relation directe avec les partenaires. Un accompagnement des partenaires absent sur le web est également en cours de réflexion ». Tahiti Tourisme communiquera les détails de l’organisation dans les prochains jours.