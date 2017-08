Le Salon du tourisme les 1er, 2 et 3 septembre à Mamao

La 19ème édition du salon du tourisme se déroulera du vendredi 1er au dimanche 3 septembre 2017 à Mamao, sur l’ancien site de l’hôpital.

Le traditionnel Salon du tourisme, organisé deux fois par ans, se tiendra les 1er, 2 et 3 septembre à Mamao. Ordinairement organisé à Aorai tini hau, mais aussi à l’assemblée ou à Vaitupa, c’est la première fois que le salon se tiendra à Mamao. L’occasion de profiter des réduction de 50 à 60% des prix des billets d’avion d’Air Tahiti et des tarifs préférentiels pratiqués par les hôtels et pensions de famille.