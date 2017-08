Un projet de centre médico-social à Hitiaa o te ra

Le projet de construction d’un centre médico-social à Hitiaa o te ra a été évoqué mercredi en conseil des ministres pour palier la rareté de l’offre de soins sur la côte Est.

Le conseil des ministres a examiné mercredi un projet de construction de centre médico-social sur la commune de Hitiaa o te ra, plus précisément sur un terrain domanial de Mahaeana. L’établissement devrait comprendre un centre médical et dentaire de la Direction de la Santé (DSP), une antenne de la Direction des Affaires Sociales (DAS), une antenne du Service de l’Emploi, de la Formation et de l’Insertion professionnelle (SEFI), une permanence de l’Office Polynésien de l’Habitat (OPH), une permanence de la Caisse de Prévoyance Sociale (CPS), et des locaux pouvant être mis à disposition de professionnels de santé libéraux pour assurer des consultations médicales spécialisées ou paramédicales.