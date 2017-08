Les All in One au niveau face à l’élite mondiale du hip-hop

© Facebook All in One

Le groupe de danse, All in One, représentant la France aux championnats du monde de hip-hop, a atteint la 39ème place sur 67 groupes engagés. Malheureusement, il fallait attendre la 34ème place pour être sélectionné pour la demi-finale. C’est tout de même une très belle performance pour la troupe tahitienne.

Après plusieurs mois de répétitions, le groupe All in One s’est finalement produit sur la scène du hip-hop International, mercredi soir à Phoenix en Arizona. La troupe représentait la France, et bien évidemment le fenua, dans la catégorie adulte du plus prestigieux concours de danse hip-hop. Et face à 67 autres groupes internationaux, les All in One ont décroché la 39ème place. Malheureusement, seule une 34ème place leur assurait d’être en demi-finale. Le groupe peut malgré tout être fier de sa prestation face à la crème du hip-hop international. Un peu déçus, mais pas démotivés, les danseurs affirment sur leur page Facebook qu’ils « feront mieux l’année prochaine ». Les All in One seront de retour sur le fenua mercredi prochain.