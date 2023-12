Hitiaa O Te Ra : une nouvelle passerelle pour les habitants de la Mahaena

Les habitants d’un motu situé sur la rivière dans la vallée de Mahaena ont perdu leur pont le week-end dernier. Les travaux d’une passerelle piétonne vont être lancés.

Un pont a cédé à Mahaena, après les intempéries qui ont frappé Tahiti la semaine dernière. Depuis, près de 25 foyers résidant sur le motu de la rivière ne peuvent plus traverser : ils doivent compter sur les camions de la sécurité civile pour les ravitailler, les seuls véhicules autorisés à franchir un gué de fortune, aménagé peu après le sinistre. Ils pourront bientôt compter sur une passerelle piétonne. Des études ont été lancées en ce sens et l’ouvrage devrait être installé d’ici fin février 2024, selon un communiqué du gouvernement. Cette passerelle d’1,5 m de large nécessite quelques travaux, comme de l’enrochement sur les berges ou des réparations sur les rives. « Les équipes procéderont ensuite à la coulée des culées sur lesquelles viendront se fixer les deux extrémités de la passerelle, ainsi que les accès piétons. » Une opération estimée à 50 millions de francs.

« Pour le reste, des travaux de curage ont été effectués, notamment pour résorber des îlots qui se sont formés dans le lit de la rivière, et ainsi améliorer la fluidité du courant. D’autres opérations sont programmées pour libérer l’embouchure de la Tevaifaaara des déchets végétaux et arbres arrachés qui s’y sont accumulés. Cette intervention ne sera possible que lorsque les pluies cesseront et que le lit de la rivière deviendra accessible aux engins, sans mettre en danger la sécurité des agents de la direction de l‘équipement », ajoute le gouvernement.

Peu après les intempéries, le ministre Jordy Chan avait annoncé l’achat par le pays de deux ponts provisoires pouvant être déployés rapidement, un pont de 12 m et un pont de 24 m, pour un montant global de 250 millions de F CFP. Attendus pour la fin 2024, ces ouvrages seront déployables rapidement en cas d’urgence.