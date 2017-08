Chantal Tahiata renvoyée en correctionnelle

L’élue UPLD des Australes, Chantal Tahiata, est renvoyée devant le tribunal correctionnel de Papeete pour « prise illégale d’intérêts » dans l’attribution de fare MTR après le passage du cylcone Oli dans son archipel en 2010.

L’information a été révélée mercredi soir par TNTV. L’élue UPLD des Australes, Chantal Tahiata, comparaîtra dans les prochains mois pour « prise illégale d’intérêts » devant le tribunal correctionnel de Papeete. Actuellement représentante à l’assemblée de la Polynésie française, l’élue est accusée d’avoir siégé lors des commissions d’attribution de fare MTR à un oncle et un cousin de son père, après le passage du cyclone Oli en 2010.

A l’origine de cette affaire, une enquête préliminaire avait été ouverte en 2011 par le parquet de Papeete sur les conditions d’attribution des fare MTR après le passage de Oli aux Australes. C’est une plainte de l’ancien premier adjoint au maire de Tubuai, Taumata Faana, qui est à l’origine de la procédure. A l’époque, Taumata Faana venait d’être licencié du FDA et sa plainte visait expressément l’ancien ministre de l’Aménagement, Louis Frébault, et l’ancienne directrice du FDA, Patricia Lichon. Mais au terme d’une enquête préliminaire de la Section de recherche de la gendarmerie et d’une longue instruction, seule l’élue Chantal Tahiata a fait l’objet de poursuites pénales dans ce dossier.