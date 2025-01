Le salon du tourisme revient du 31 janvier au 2 février

Plus de 200 exposants sont attendus au parc expo de Mamao à partir de vendredi. L’occasion de réserver ses vacances et des activités à prix réduit. Les offres sont déjà consultables en ligne.

Le premier Salon du tourisme de l’année, c’est du 31 janvier au 22 février au parc expo de Mamao. Plus de 260 exposants sont attendus, dont l’immense majorité proposes leurs hébergements et activités autour des îles de la Société. Une quarantaine d’exposants viennent des Tuamotu, une vingtaine des Marquises, sept des Australes et un des Gambier.

Il est d’ores est déjà possible de consulter les offres en ligne, sur le site de Tahiti tourisme, mais les érservations et les paiements ne pourront s’effectuer qu’en présentiel, directement sur les stands du salon.