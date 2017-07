Le site de Taputapuatea deviendra-t-il payant ?

Le président de l’association Na Papa e Va’u, Richard Tuheiava, affirme qu’il n’est « pas à l’ordre du jour » que le site de Taputapuatea, inscrit dimanche au patrimoine mondial de l’Unesco, devienne payant. Mais que cela n’est pas exclut dans quelques années si le comité de gestion le décide.

Le site culturel de Taputapuatea a été inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco dimanche dernier. Pour le président de l’association Na Papa e Va’u Richard Tuheiava, « c’est une vraie reconnaissance internationale du site et aussi de la civilisation polynésienne et de son identité ». Le Pays, qui reste propriétaire du site, a beaucoup de bénéfices à en tirer.

Richard Tuheiava explique que cette inscription va permettre des création d’emplois qui bénéficieront en premier lieu à la population de Opoa et de Ra’iatea. Il explique qu’il n’est « pas à l’ordre du jour » que le site devienne payant, mais que cela n’est pas exclu dans les prochaines années s’il nécessite des financements.

Pour Richard Tuheiava, Taputapuatea étant désormais inscrit, les constructions futures devront respecter le paysage culturel et traditionnel de Opoa. « On ne pourra pas construire un gratte-ciel ». Mais surtout, les activités nautiques seront surveillées. En effet, elles pourraient « noyer le caractère traditionnel du plan d’eau juste devant le site« . Le surf et le kite-surf pourraient être interdits. Par contre toutes les manifestations culturelles auront « droit de cité ».