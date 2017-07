Une légende des All Blacks au fenua

L’ex-capitaine emblématique des All Blacks, Richie McCaw, vient de passer des vacances en Polynésie française. Le Papeete rugby club a profité de sa visite pour lui remettre un souvenir du fenua.

Joueur et capitaine emblématique des All Blacks entre 2001 et 2015, le rugbyman Richie McCaw vient de passer quelques jours en Polynésie française. Le Papeete rugby club a d’ailleurs remis un « souvenir » au double vainqueur de la Coupe du monde et joueur international le plus capé de l’histoire. Moment privilégié immortalisé par une photo publiée dimanche soir sur la page Facebook du club.

Les fans du joueurs ont d’ailleurs pu apprécier quelques photos publiées ces derniers jours par l’épouse de Richie McCaw, Gemma McCaw, sur Instagram.