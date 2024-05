Le St Xavier Maris-Stella IV va reprendre ses rotations le 1er juin

En arrêt technique depuis le 16 février 2023, le navire de la Société de navigation des Tuamotu va reprendre la mer dans quelques jours. Il naviguera, à raison de deux rotations par semaine, dans la zone des Tuamotu Ouest avec son tout nouveau moteur.

À partir du 1er juin, le navire St Xavier Maris-Stella IV de la Société de navigation des Tuamotu – également propriétaire du Maris Stella III – va reprendre ses rotations après 15 mois d’arrêt technique. Acquis il y a 8 ans par la famille Salem, ce navire de 80 mètres de long et de 15 mètres de large, avec ses deux mâts de charge de 10 et de 40 tonnes, va pouvoir reprendre son activité sur les Tuamotu Ouest avec un nouveau moteur commandé en Belgique. Si le Dory, le Mareva Nui ou le Cobia ont bien assuré le transport du fret depuis son arrêt, le retour du Maris Stella IV est très attendu par la population de Tikehau, Rangiroa, Ahe, Takaroa, Arutua, Fakarava. « Les gens des îles connaissent bien, les voitures, les engins lourds, les containers, tout ça, ça va dans la cale, précise Ellias Salem, l’armateur du navire. On peut porter 40 tonnes de levage, sur le secteur c’est nous qui avons la plus grande portée en mâts de charge. »

Selon l’armateur, ce navire, acheté d’occasion et qui a tout de même un peu plus de 30 ans de navigation aujourd’hui, n’a rien à envier aux nouveaux bateaux. « La coque est très épaisse. Comparé aux nouveaux bateaux, les vieux sont très costauds, explique encore l’armateur. Celui-ci est équipé avec des appareils modernes : radar, GPS… il y a vraiment tout. »

Le projet de conception d’un cargo mixte, déjà évoqué l’an dernier, est toujours en cours. Le St Xavier Maris Stella V, plus moderne, plus rapide, plus performant et qui, en plus d’offrir une plus grande capacité de fret, pourra également embarquer des passagers, devrait être mis en service dans 2 ans.