Les avocats veulent faire fermer Nuutania, le rapporteur demande l’eau chaude

Me Usang, l’Observatoire des prisons et l’Ordre des avocats demandent au tribunal administratif d’obliger l’État à « faire cesser les conditions de détention inhumaines » à Nuutania. Une procédure lancée il y a quatre ans, pendant lesquels la prison de Faa’a s’est nettement dépeuplée, et a eu le droit à quelques rénovations. Rien de suffisant pour les requérants, qui dénoncent toujours l’étroitesse, la vétusté et l’insalubrité des locaux. Le rapporteur public a toutefois limité ses conclusions à une demande d’installation de l’eau chaude sous deux ans. La décision des juges sera rendue le 25 juin.

Le tribunal administratif étudiait ce mardi une demande de fermeture du centre pénitentiaire de Nuutania, lui aussi situé à Faa’a, ce mardi. Cette fois c’est l’État et son administration pénitentiaire qui sont dans le viseur et c’est un avocat, Me Arcus Usang qui est à la manœuvre depuis 2020. Il demande à faire cesser les violations des droits de l’Homme et les conditions de détention inhumaines de cette prison ouverte dans les années 70, et qui a déjà fait l’objet de dizaines de condamnations de l’État et d’indemnisation de détenus. Après un passage du dossier par Paris, l’antenne française de l’Observatoire international des prisons s’est jointe à la procédure, puis le Conseil de l’ordre des avocats de Polynésie. En clair tous les avocats du barreau de Papeete, qui pour beaucoup visitent des clients en prison et se rendent compte du délabrement, de l’insalubrité, de l’étroitesse des locaux et du manque d’équipement à Nuutania. Si le Conseil de l’ordre a voté « à l’unanimité » pour se joindre à la procédure, c’est qu’elle rejoint les fondements même du serment des avocats, explique Me Marie Eftimie-Spitz qui représentait à l’audience l’ordre et son confrère Arcus Usang :

Là encore, le rapporteur public n’a pas conclu à la fermeture du site, solution jugée « extrême ». Elle rappelle, comme l’a fait l’administration, que les quatre ans de procédure ont donné lieu à d’importantes améliorations à Nuutania, avec la rénovation de certaines cellules (moins d’un tiers), des équipements supplémentaire sur ordonnance judiciaire, et surtout un taux d’occupation qui a largement baissé : des 300% d’il y a quelques années, la maison d’arrêt affiche désormais 120%. « Pas satisfaisant », mais en dessous de la moyenne d’outre-mer, relève le rapporteur, qui ne voit rien dans le dossier qui permette d’affirmer que Faa’a est la « prison la plus surpeuplée de France » ou même « la pire prison de la République ».

La magistrate conclut bien à l’annulation de la décision du ministère de la Justice, qui a refusé de faire droit à la demande de Me Usang. Mais de la foule d’obligations qui pourraient incomber à l’administration, elle ne conserve, du fait de mécanismes procéduraux, que celle d’équiper les cellules en eau chaude d’ici deux ans. Loin d’être suffisant pour Me Eftimie-Spitz, qui a notamment attiré l’attention du tribunal sur l’absence de lavabo dans la plupart des cellules, la présence de nuisibles, et sur la vétusté et le manque d’hygiène et de confort général des locaux. Toutes les parties concernées le savent : le nœud du problème à Nuutania, c’est l’amiante, présent dans tous les murs, et qui rend difficile, voire impossible, des travaux d’ampleur pourtant nécessaires. Là aussi, le tribunal rendra sa décision le 25 juin.