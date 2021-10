Le succès des vaccinodromes mobiles de Papara

Urarii Punua, conseiller municipal en charge des vaccinodromes, était visiblement satisfait samedi matin. Pour le troisième week-end consécutif, Papara, avec la collaboration du RSMA et de la Direction de la santé, tenait un vaccinodrome éphémère dans un quartier de la commune. Plus de 90 personnes y ont été vaccinées dans la matinée.

C’est visiblement la solution : aller vers les populations. À Papara, c’est le troisième week-end consécutif qu’un vaccinodrome éphémère est organisé dans un quartier de la commune. Celui de ce samedi, installé au bord de la route de ceinture, a même permis de vacciner des personnes de passage, roulant entre Papeete et la presqu’île, en plus des résidents de proximité. Cinq zones ont ainsi été déterminées pour l’installation de ces chapiteaux pour toucher un maximum de personnes, et ça marche, assure Urarii Punua, conseiller municipal en charge des vaccinodromes. « Beaucoup n’ont pas de moyens de locomotion », explique-t-il, d’où le succès de ces opérations éphémères et mobiles. Notamment à la Carrière, premier quartier où un vaccinodrome a été installé.

Taote Charles Tetaria, ancien ministre de la Santé, est sorti de sa retraite quelques heures pour participer à la vaccination de la population. Allez dans les quartiers et surtout s’installer dans un endroit visible : deux ingrédients qui font le succès des vaccinodromes éphémères et mobiles.

Les personnes qui se sont présentées ont reçu leur première, deuxième ou troisième dose, selon les schémas vaccinaux de chacun. Taote Tetaria s’est un peu étonné de la venue tardive de personnes pour les premières doses, avec c’est aussi rassurant de les voir se décider en faveur du vaccin. La Direction de la santé a déployé du personnel médical et du matériel et le RSMA était également sur place avec trois jeunes stagiaires, élèves en formation dans des filières sécurité. Ceux-ci ont donc pu s’exercer sur le terrain en situation réelle. Un plus dans leur formation, selon l’adjudant-chef Le Mentec.