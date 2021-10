Vaimalama sauvée par le jury dans Danse avec les stars

Vaimalama Chaves continue l’aventure de Danse avec les stars, sauvée cette fois par le jury qui a été séduit par sa prestation. Ses larmes après sa prestation ont marqué le public.

Pourquoi Vaimalama a fondu en larmes à la fin de sa prestation avec Christian sur Corps de la chanteuse Yseult ? C’était la grande question à laquelle des médias ont tenté de répondre, notamment Midi Libre et Télé Loisirs, qui évoquent son agression récente ou encore un rapport au corps conflictuel avec les moqueries et les brimades subies dans sa jeunesse à cause de son poids. A moins d’interroger la Miss Tahiti 2018 et Miss France 2019 directement, on peut faire toute sorte de suppositions…

Une chose est sûre : elle continue l’aventure car sa prestation a visiblement séduit le jury. Face à Moussa Niang (sportif, businessman et candidat de l’émission de télévision française Koh-Lanta) et Coralie Licata, c’est le couple qu’elle forme avec Christian qui s’est imposé au repêchage. La dernière fois, c’est le public qui lui avait permis de continuer l’aventure. Jean-Paul Gaultier a souligné son « énorme » travail : « Elle a vraiment avancé cette fois-ci, ça a vraiment changé. Donc ça promet pour la prochaine fois, ce sera encore beaucoup mieux. » Denitsa Ikonomova a choisit Vaimalama et François Alu a préféré la performance de Vaimalama à celle de Moussa. Seul, Chris Marques a voté pour Moussa mais avec trois voix, c’est Vaimalama qui l’a emporté.

Les internautes qui commentaient sur les réseaux sociaux de l’émission étaient également partagés, mais eux aussi reconnaissaient les progrès de la miss : « Elle galère mais s’accroche ». Beaucoup saluaient l’émotion dégagée par la prestation de Vaimalama, et « touchante » était le qualificatif le plus fréquent. Vaimalama – dont les jurés et les présentateurs n’arrivent toujours pas à prononcer le nom – a pu compter sur ses soutiens de Tahiti et d’ailleurs pour la défendre.