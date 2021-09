Vaimalama Chaves victime d’une agression

Quelques heures après son tout premier passage dans Danse avec les stars, Vaimalama Chaves a été victime d’une agression à Paris. Ce sont des jeunes qui lui ont jeté des cailloux et ont tenté de lui voler son téléphone.

« Je suis en colère parce que je me suis fait agresser », a indiqué l’ancienne miss sur Instagram. Vaimalama a filmé une partie de l’agression. C’est sur instagram que la jeune femme s’est filmée pour raconter le déroulement des faits, « Ils m’ont jeté des cailloux dessus, ils se sont regroupés autour de moi », indique celle qui a participé au deuxième prime de Danse avec les stars, vendredi. La chanteuse regrette le manque de rapidité et de réactivité de la police. « ‘ça va, elle n’a reçu que des cailloux’. (…) Non monsieur. Je n’ai pas reçu que des cailloux. Ils ont essayé de me voler mon téléphone. Ils se sont amusés à m’en jeter davantage lorsque je partais. Ils m’ont entouré lorsque j’essayer d’appeler le 17. Je dis non !”. Sur les réseaux sociaux, la jeune femme explique son désarroi « la Polynésie m’a appris la douceur et la gentillesse, mais ici tous mes acquis n’ont pas leur place à Paris ».