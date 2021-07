Le Tahiti Big Air Contest : c’est demain à Hitimahana !

Avec le retour du soleil, la première compétition polynésienne de Big Air en kitesurf aura lieu demain à Hitimahana, Mahina. Les 25 compétiteurs ayant confirmé leur participation ont rendez-vous à 8 heure sur la plage en attendant que le vent se lève, aux alentours de 8h30/9 heures.

L’école de kitesurf, wingsurf et foil créée l’année dernière par Antoine Fermon et Vairea Céran-Jérusalémy organise la première édition de la Tahiti Big Air contest. Les termes Big Air désignent des sauts acrobatiques réalisés dans différentes disciplines sportives telles que le ski, le skateboard, le snowboard, le BMX et le kitesurf. C’est donc un véritable spectacle aérien qu’on pourra admirer demain sur la plage de Hitimahana, à Mahina. La waiting period avait commencé début juin et au vu des conditions météo, c’est aujourd’hui que ça se passe. Vairea Céran-Jérusalémy indique que « le vent semble être au rendez-vous et surtout le soleil. Comme vous avez pu le voir, on a eu deux jours de fort vent mais avec beaucoup de pluie, des grains et des gros nuages. Du vent très instable. Pour demain ça à l’air de se découvrir, avec du soleil et du vent toujours fort mais un peu moins. » Les organisateurs espèrent au moins 25 noeuds de vent.

Les compétiteurs inscrits ont aussi joué un rôle dans cette décision. Vairea explique qu’« une grosse partie avait confirmé qu’ils pouvaient venir la semaine. On a donc élargi nos études des prévisions météo. Une partie ne peut donc pas venir, ils seront 25. Au vu des compétiteurs qui ont confirmé leur présence, il va y avoir un très bon niveau et ça va être un beau spectacle. »

Parmi les cadeaux, le gagnant de la compétition recevra une wildcard, passeport pour participer à la compétition Lords of Tram à Gruissan (Aude) qui devrait avoir lieu en octobre. Son billet d’avion pour s’y rendre lui sera offert par Air Tahiti Nui. Les deuxième et troisième recevrons chacun une planche de kitesurf.