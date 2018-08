Le Tahiti Nui I en route pour Hereheretue

Le navire Tahiti Nui I de la flottille administrative a quitté Papeete mercredi après-midi pour se rendre jusqu’à Anaa puis Hereheretue. Une visite gouvernementale permet aux services administratifs d’aller à la rencontre de ces atolls éloignés. Et aux habitants de retourner chez eux où la liaison maritime se fait rare.

Mercredi après-midi, aux alentours de 14 heures, le navire Tahiti Nui I de la flottille administrative a pris la mer direction Anaa. Le navire a été affrété à l’occasion d’une visite gouvernementale à Anaa et Hereheretue. A bord du bateau, 78 passagers et notamment quelques représentants des services administratifs du Pays et de la Caisse de prévoyance sociale. Les services administratifs se rendent habituellement une fois par an dans chacun des îles et atolls éloignés avec des vols et des avions affrétés spécialement. « C’est une volonté du Pays de mettre en place un service de proximité, c’est l’administration qui vient à la rencontre des usagers » explique la tavana hau des Tuamotu – Gambiers, Hélène Soufflet. Pour les habitants et les communes c’est l’occasion de faire divers demandes et documents.

Parmi les passagers, il y a également des habitants de Anaa et Hereheretue. Habituellement, le bateau ne se rend qu’une fois par mois dans ces atolls, et il faut faire trois semaines de mer. D’ailleurs Hereheretue, qui dépend de Hao, est le dernier atoll a être desservi par le bateau. Arthur est l’unique enseignant de Hereheretue. Il est volontaire depuis 4 ans pour faire la classe à une dizaine d’élèves tous niveaux confondus. Son prochain retour à Tahiti sera au mois de décembre. « Je reviens trois fois dans l’année » explique l’enseignant, mais cela ne le dérange pas. Originaire de Raivavae, Arthur apprécie le calme de la vie sur un atoll même si les conditions sont difficiles.

La tournée gouvernementale se poursuit jusqu’à samedi 11 août.