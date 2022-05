Le Tapura dépose ses candidatures aux législatives

Ils avaient jusqu’au vendredi 13 mai pour le faire : les candidats du Tapura aux élections législatives ont déposé ensemble leurs candidatures auprès des services du Haut-commissariat ce lundi 9 mai. Une brève étape avant de repartir en campagne dans leurs circonscriptions respectives.

Ils se présentent comme un front uni pour « porter la voix des Polynésiens à l’Assemblée nationale » : les trois candidats du Tapura sont passés dans les services du Haut-commissariat juste après les candidats du Tavini ce lundi matin. « Il était important qu’on puisse trouver un moment ensemble pour déposer nos candidatures », indique Nicole Bouteau qui brigue le siège de la première circonscription. Elle-même était à Ahe vendredi dernier et repartira mercredi pour Rangiroa entre autres. « Nous voulions nous assurer d’avoir encore quelques jours devant nous pour compléter nos dossiers au cas où il manquerait des pièces. Mais les choses semblent être en bonne voie ». Les trois candidats siègeront, s’ils sont élus, avec la majorité présidentielle.

Et puis sur la deuxième circonscription c’est Tepuaraurii Teriitahi qui bat campagne et revient tout juste des Australes où elle se satisfait d’avoir enrichi son programme. « J’ai pu entendre les problématiques très concrètes de la population, et au niveau national, des choix, des votes peuvent être faits en faveur de ces problématiques locales ». À leurs côtés Tuterai Tumahai, candidat sur la troisième circonscription, portera les dossiers liés à la santé, son domaine de prédilection, mais aussi ceux liés aux communes. Lui revient des Raromatai et les trois candidats du Tapura se rejoindront ensuite pour rencontrer la population de Tahiti et Moorea avant le premier tour du 4 juin.