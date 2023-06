Le Ta’upiti ana’e 2023 démarre en nombre et en beauté

Du bon « mana », beaucoup de monde et des sourires affichés pour le public de To’ata avec deux formations d’exception, Arato’a et le centre de formation Hei Tahiti.

Jeudi soir, la scène mythique de To’ata s’est illuminée pour accueillir de nouveau le Ta’upiti Ana’e, anciennement Heiva des écoles, ce rendez-vous incontournable de la culture polynésienne, réunissant les écoles de ‘ori Tahiti, de chant traditionnel, de ‘ukulele et de percussions. Au programme, deux formations emblématiques qui ont offert des prestations hautes en couleurs et en particulier avec de très jeunes danseuses et danseurs.

D’abord, l’école Arato’a, dirigée par Kehaulani Chanquy, célèbre pour son engagement depuis sa création en 2000. Avec plus de 100 élèves, dont les plus jeunes ont 3 ans, elle a préparé un spectacle de toute beauté avec de somptueux costumes et donnant la pleine expression de son talent chorégraphique.

Puis, place au Centre de formation Hei Tahiti, géré par Emehe Dezerville, qui met en lumière la danse, la musique et le chant traditionnels. Cette formation, plusieurs fois primée au Heiva i Tahiti, est dirigée par Tiare Trompette-Dezerville. Mais le centre ne se limite pas à la scène, il a également pour mission de promouvoir l’histoire de Tahiti et ses îles à travers différentes activités culturelles. Ce soir, les spectateurs auront eu la chance de vivre une véritable immersion dans la culture polynésienne avec l’histoire de la reine Pomare IV, sur une chorégraphie portée par la passion et le talent de ces formations d’exception.

®S.Sayeb/Tahiti Zoom

Texte et photos : Stéphane Sayeb