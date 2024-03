Le Teriieroo a Teriieroiterai fait route vers le fenua

Le premier des deux nouveaux patrouilleurs attendu depuis 2022 par la Marine nationale en Polynésie a quitté la base navale de Brest samedi. Avec une vitesse de pointe à 24 nœuds, ses 1 300 tonnes et ses 80 mètres de long le bâtiment, qui vient remplacer les patrouilleurs P 400, devrait arriver dans les eaux polynésiennes dans deux mois.

Teriieroo a Teriieroiterai fait route vers la base navale de Papeete. Ce batiment de 1 300 tonnes et de 80 mètres de long est le premier des deux « Pom », « patrouilleur outre-mer », qui viennent remplacer les vieux P400. Il a quitté la base navale de Brest samedi et devrait avec 10 000 kilomètres d’autonomie mettre environ deux mois pour toucher Tahiti. Un long périple pour l’équipage de ce navire placé sous le commandement du lieutenant-commandant François Thysse. Ils contourneront le Cap Horn avant d’enchainer les escales : Cap Vert, Rio de Janeiro au Brésil, Buenos Aires en Argentine, mais aussi l’Île de Pâques avant de s’amarrer à sa base. Une base temporaire puisque les travaux de construction du futur quai des patrouilleurs ont été engagés le mois dernier : la Marine investit deux milliards pour accueillir ces nouveaux navires plus modernes mais qui prennent aussi beaucoup plus de place.