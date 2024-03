Tuaro ma’ohi : coup d’envoi du championnat de Tahiti

La première journée du Championnat de Tahiti de sports traditionnels a rassemblé prés de 80 athlètes ce samedi au parc Vairai de Punaauia. Au programme du lancer de javelot, du lever de pierre, du décorticage de cocos, mais aussi du grimper de cocotier… Une rencontre qui fait office de préparation aux Heiva tu’aro Maohi mais aussi au Te Moana Traditional Games, deux grandes échéances ciblées par la fédération.

Le coup d’envoi est donné. À quatre mois du Heiva Tu’aro ma’ohi, la Fédération des jeux et sports traditionnels a organisé sa première journée de championnat ce samedi au parc Vairai de Punaauia. Un rendez-vous qui a rassemblé environ 80 athlètes autour des disciplines traditionnelles phares : lancer de javelot, lever de pierre, décorticage de cocos et bien évidemment le grimper de cocotier. Cette rencontre est donc venue ouvrir la saison 2024 qui s’annonce particulièrement riche. « On a un calendrier assez chargé cette année, dit Enoch Laughlin, le président de la fédération. Mais je crois qu’il faut ça pour que nos athlètes soient motivés. »

Une dimension internationale

Le championnat de Tahiti est prévu sur trois journées et dans les archipels les aito se mobilisent eux aussi. Il s’agit dans un premier temps de préparer les athlètes au Heiva Tu’aro ma’ohi prévus les 11, 13 et 14 juillet puis au Te moana Nui Traditional Games qui auront lieu à Hawaii du 6 au 16 juin. Des événements qui, d’après Enoch, donnent aujourd’hui une dimension internationale aux disciplines ancestrales. « On s’est rendu compte qu’en Nouvelle-Zélande, ils ont fait un retour aux sources incroyable, se réjouit le président de la fédération locale. Ils veulent absolument soutenir tout ce qui est coutumier et traditionnel chez eux. À Hawaii, ça a pris plus qu’on espérait, l’année dernière, il y avait 300 participants. Bon, il n’y a pas nos sports, il y a aussi leurs sports, mais l’idée, c’est de faire vivre les sports ancestraux de ces pays du Pacifique Sud ».

Ce travail entre les pays membres du comité des sports traditionnels du Pacifique; créé l’an dernier, devrait donc faire monter dans les années à venir. De quoi inciter les athlètes du fenua à s’investir lors des rencontres locales pour réussir à briller sur le plan international.