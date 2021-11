Le tome IV des Aventuriers du Pacifique est paru

Daniel Pardon poursuit son voyage dans le temps avec l’avant-dernier tome des Aventuriers du Pacifique, et 20 nouveaux portraits de militaires, missionnaires ou affairistes, du 16e au 20e siècle, qui ont marqué la grande ou la petite histoire de la région.

« Aventuriers » avec des guillemets, car Daniel Pardon convient que le terme n’est peut-être pas tout à fait adapté, puisqu’il recouvre à la fois « des gens très bien » et « des gens pas bien du tout ». L’objectif de l’auteur, qui vit en Polynésie depuis 38 ans, est de mettre en évidence au travers des 80 portraits contenus dans les quatre tomes de la série, les bouleversements que le Pacifique Sud a connu en 500 ans.

Dans cet avant-dernier ouvrage de la collection, on découvrira les portraits de 20 personnages haut en couleurs, arrivés dans le Pacifique au nom du sabre, du goupillon ou du commerce. Daniel Pardon nous parle de certains de ses préférés, un chasseur de têtes qui finira décapité aux Salomon, et le gouverneur allemand des Samoa au tournant du 20e siècle.

Daniel Pardon prépare déjà le 5e et dernier tome de cette collection, qu’il avait commencée parce que, dit-il, « à part Cook, Bougainville et Lapérouse, on ne connaît personne ». « J’estime qu’un journaliste qui travaille pendant des années et des années, croise forcément des milliers d’informations et de personnages. Une fois qu’il est à la retraite, c’est mon cas, je crois qu’il a le devoir de passer ça, et en ce qui me concerne ce sont les personnages qui m’intéressaient. »

Les Aventuriers du Pacifique, Tome 4, est publié par ‘Api Tahiti Editions.