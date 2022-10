Le tribunal donne un an à Paea pour faire cesser la pollution à Tiapa

Saisi par une association environnementale, le tribunal administratif a enjoint la commune dirigée par Tony Géros de « prendre toutes mesures nécessaires et appropriées pour faire cesser le rejet dans le lagon des eaux souillées provenant de la station d’épuration de Tiapa ». La municipalité qui a connaissance du problème depuis de nombreuses années dispose d’un délai d’un an avant d’être redevable de 100 000 francs par jour de retard à la collectivité.

La pollution par rejet des eaux usées de la station d’épuration de Tiapa dans le lagon coûtera 100 000 francs par jour à la commune de Paea d’ici un an, si elle ne fait pas tout ce qui est possible pour la faire cesser. C’est le résultat d’une procédure au tribunal administratif initiée par l’association « La planète brûle », créer il y a un an à peine. Celle-ci a pour objet « d’inciter les pouvoirs publics à mettre en œuvres des politiques vertueuses pour l’environnement en Polynésie » comme l’explique l’un de ses avocats. La situation dans le lagon de Paea est connue du public depuis plusieurs années mais c’est face au refus de la mairie de prendre des mesures pour faire cesser la pollution que l’association a décidé d’avoir recours à la justice. Les lacunes de la commune en la matière avaient même été soulignées par un rapport de la chambre territoriale des comptes en 2019.