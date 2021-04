Le vaccinodrome de Mahina ouvert jusqu’à 17 heures ce samedi

Le vaccinodrome mis en place ce samedi à la salle omnisports de Mahina a attiré de nombreux habitants de toute la côte Est dès son ouverture ca samedi matin. Une organisation désormais bien huilée, renforcée par les membres du RSMA voisin.

Dès huit heures ce samedi matin les candidats à la vaccination anti-covid se sont pressés à la salle omnisports de Mahina. Police municipale pour faire la circulation et orienter les conducteurs vers les parkings, guides sanitaires pour aider les personnes à suivre le circuit enregistrement – entretien médical – vaccination – période d’observation, membres du RSMA voisin venus en renfort, tout était mis en place pour faciliter la démarche. Un « drive-in » destiné aux personnes à mobilité réduite est prévu juste à l’entrée de la salle pour un accès prioritaire, et le « Util’Bus » de la commune se charge d’aller chercher et raccompagner les personnes qui ont besoin d’un transport. Enfin un médecin de la direction de la Santé intervient régulièrement au micro pour expliquer comment fonctionne la couverture vaccinale après la première injection puis après la seconde, et rassurer sur les effets secondaires que pourront ressentir certaines personnes – engourdissement passager au point d’injection, principalement.

Le ministre de la Santé Jacques Raynal était présent, ainsi que la nouvelle directrice de la Santé Merehau Mervin, Manutea Gay, responsable de la plateforme covid, et le maire de la commune, Damas Teuira.

Le rythme était soutenu : une heure après l’ouverture, les responsables estimaient déjà que près de 300 personnes avaient été vaccinées. Le vaccinodrome reste ouvert jusqu’à 17 heures.