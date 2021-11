Le Vaima 2 va nettoyer le Port de Papeete

Le Vaima 2 a été mis à l’eau ce matin aux cales de halage du port de Papeete. C’est une barge en aluminium dont la mission est de collecter les déchets qui flottent jusqu’à un mètre de profondeur. Le port autonome de Papeete est ainsi paré pour la saison des pluies durant laquelle les rivières de la capitale charrient le plus de déchets.

C’est le premier bateau éboueur du Pays : le Vaima 2 a été mis à l’eau en présence des autorités aux cales de halage du Port de Papeete. L’embarcation a reçu la traditionnelle bénédiction avant sa mise à l’eau en présence de son équipage. Bran Quinquis, chargé de l’environnement au sein du port, est à l’initiative de l’achat de cet outil fabriqué au Royaume-Uni par la société Waterwitch. Simple d’utilisation, il a une coque plate sur les bords pour pouvoir longer les quais et ouverte au centre à l’avant pour laisser passer les déchets qu’il récolte jusqu’à un mètre de profondeur. Sa capacité de transport d’ordures est d’une tonne. Il dispose d’un bac de 2,5 m3 situé entre ses deux coques. Les déchets sont aspirés par le courant et viennent s’accumuler dans le panier. Bran Quinquis assure que les « points noirs du port » sont connus, « on sait exactement où s’accumulent les déchets ».

Une solution attendue

Le port autonome avait une réelle volonté que le bateau soit opérationnel avant la saison des pluies. Car c’est le moment où le plus de déchets sont charriés par les rivières et viennent s’accumuler le long des berges. Longtemps ramassés manuellement avec un panier, ils seront à présent récoltés directement dans la rade, indique Bran Quinquis, puis traités comme il se doit. Pas de danger particulier que des animaux soient blessés puisque le seul moteur est celui qui propulse le navire. Un système « ingénieux malgré son aspect très simple ».

La barge en aluminium pourra au besoin être utilisée dans les ports de Vaiare a Moorea et de Uturoa à Raiatea. Mais la problématique est bien plus importante au sein de la capitale. C’est le rempart entre la plus grande agglomération du pays et l’océan.